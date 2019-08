Waar kunnen we Feyenoord, PSV en AZ zien?

Voorbeschouwing De Ligt tot Ronaldo en Ribéry tot Balotelli: waarom de Serie A de moeite waard is

0:12 Pakt Juventus de negende landstitel op rij in Italië? Er zijn weinig redenen om daaraan te twijfelen. Aanstaand weekend beginnen alle Italiaanse club met nieuwe hoop aan het seizoen in de Serie A. We zetten de titelfavorieten, Nederlanders, oude bekenden, toptransfers en opvallende namen in de Italiaanse competitie voor je op een rij.