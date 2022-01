Waarom het nog helemaal niet zo zeker is dat Donny van de Beek bij Manchester United vertrekt

PSV’er Sangaré stuurt titelhou­der Algerije naar huis

Afrikaans kampioen Algerije moet al na de groepsfase naar huis. Ivoorkust was met 3-1 te sterk. PSV’er Ibrahim Sangaré was met een kopbal doeltreffend. Ajacied Sébastien Haller scoorde in blessuretijd ook, maar zijn treffer werd afgekeurd. RKC’er Said Bakari is met Comoren wel door naar de volgende ronde.

20 januari