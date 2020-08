Waarom Juventus in Andrea Pirlo zijn grote verlosser ziet

Door Sjoerd Mossou



Voorzitter Andrea Agnelli beschouwt Juventus graag als een, om het in zijn eigen vocabulaire te beschrijven: ‘lifestyle’. Een symbool van stijl, klasse en elegantie. Een instituut van perfectie, waar alles volledig is ingericht op het hoogst haalbare: succes. Op winnen.



In dat licht is Andrea Pirlo de meest logische aanstelling die je maar bedenken kunt. Zag hem zitten bij zijn presentatie vorige week in Turijn, toen nog als beoogd trainer van Juventus onder 23 jaar. Strak in een kostuum van modehuis Trussardi keek Pirlo de zaal in, het moderne clubembleem met de ‘J’ fier op de borst.



Neem alleen al die mysterieuze, gedistingeerde filosofenbaard van de 41-jarige Italiaan: het voetbal kende de laatste jaren geen groter stijlicoon dan Pirlo, toonbeeld van smaak en raffinement. Als een voetbalclub bovenal een marketingmachine zou zijn, dan won Juventus zaterdagmiddag de absolute hoofdprijs.