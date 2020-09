Waarom Lionel Messi in een rijtje met Igor Akinfeev en Robert Zwinkels staat

Messi debuteerde namelijk in oktober 2004 voor FC Barcelona en droeg sindsdien onafgebroken het shirt van de Blaugranas . Dat betekent dat hij al zestien jaar en acht maanden lang voor een van de grootste clubs ter wereld uitkomt. Alleen Igor Akinfeev doet het beter. De sluitpost keept al 17 jaar en acht maanden zonder clubwissel voor CSKA Moskou, waarin de 34-jarige Rus het tot het flinke aantal van 641 optredens schopte. Daarmee is hij volgens Transfermarkt van de tien grootste competities van Europa de langst dienende speler.

Het grote verschil tussen Akinfeev en Messi is dat laatstgenoemde het al zo’n lange tijd volhoudt op het allerhoogste niveau. FC Barcelona is sowieso sterk vertegenwoordigd in de top dertig. Ook Gerard Piqué (ruim twaalf jaar) en Sergio Busquets (ruim dertien jaar) trekken al seizoenen lang om de week ten strijde in Camp Nou. Daar staat ook het jaarlijkse onderonsje met Sergio Ramos en Marcelo van aartsrivaal Real Madrid op de kalender. De verdedigers dienen De Koninklijke al respectievelijk veertien en dertien jaar op rij.