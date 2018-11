Waasland-Beveren stelt coach Custovic aan

Argentinië wint met aanvoerder Tagliafico van Mexico

8:37 Argentinië heeft Mexico in een oefeninterland in Córdoba met 2-0 verslagen. Ramiro Funes Mori opende vlak voor de rust met een kopbal de score uit een vrije trap van Paulo Dybala. Met een eigen doelpunt besliste invaller Isaac Brizuela in het Kempes-stadion in de slotfase de wedstrijd. De Mexicaan trachtte een treffer van Mauro Icardi te voorkomen, maar kwam daarbij zelf tot scoren.