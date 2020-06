Walcott mist hervatting Premier League na operatie

Voetbal Vandaag: Dost tegen Bayern in halve finale Duitse beker

14:26 De bal rolt weer! Niet alleen in Duitsland, maar ook in Spanje, Italië en Engeland wordt er weer gevoetbald of gaat het snel weer beginnen. De komende tijd is het elke dag raak en we zullen daarom dagelijks om 12.00 uur een overzicht maken. Wie spelen er en zitten daar ook Nederlanders bij?