Wales zonder Ramsey in EK-kwalificatie

Uiteraard scoort Lukaku ook bij zijn debuut voor Inter

11:29 Romelu Lukaku startte gisteravond in stijl bij zijn nieuwe club Internazionale. In Milaan scoorde de voor 70 miljoen overgenomen spits direct tegen Lecce (4-0). Het was haast vanzelfsprekend, want de Belgische targetman scoorde ook bij zijn vorige drie clubs als hij voor het eerst in de competitie meedeed.