Wat een verrassing! Erik ten Hag haalt Wout Weghorst naar Manchester United

Haalt de ene Tukker (Ten Hag) een andere (Weghorst) naar Old Trafford? Die kans is heel groot. Ten Hag heeft zijn pijlen gericht op Weghorst (30) als nieuwe spits van Manchester United. De aanvaller komt momenteel op huurbasis uit voor Besiktas, maar is eigendom van Burnley. Die zal hem - als alles rond komt - terughalen en opnieuw verhuren tot het einde van het seizoen, maar dan aan Manchester United.

In topvorm

Ten Hag was al tijden op zoek naar een extra spits en lijkt die nu gevonden te hebben in de naam van Weghorst. De 30-jarige spits verkeert in bloedvorm en bewees dit WK voetbal zijn klasse door in de kwartfinale tegen Argentinië twee doelpunten te maken. Ook in de strafschoppenserie schoot hij raak. Het was niet genoeg, Nederland verloor alsnog na penalty’s. Weghorst brak in Nederland door bij Heracles en belandde via AZ en Wolfsburg in de (sub)top van het mondiale voetbal.