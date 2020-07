Watford moet vrezen voor degradatie na nederlaag bij West Ham United

West Ham United stond vanavond in het lege London Stadium al na tien minuten op een 2-0 voorsprong. Michail Antonio maakte al vroeg zijn zevende goal sinds de herstart van de Premier League en even later kopte de Tsjechische verdediger Tomáš Souček zijn derde treffer in de laatste vijf duels binnen. Engels international Declan Rice schoot tien minuten voor rust vanaf zo'n dertig meter knap de 3-0 binnen. Voor hem was het pas zijn eerste goal van dit seizoen en pas zijn derde voor West Ham United in 111 wedstrijden. Naast hem op het middenveld speelde aanvoerder Mark Noble zijn 500ste wedstrijd voor de club uit het oosten van Londen.