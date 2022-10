Wauw! Tiki Taka Newcastle met geniale afronding van Almiron

Suriname wil naar het WK: ‘Als je hier hetzelfde verwacht als bij je club, moet je het niet doen’

Met veel Surinaams-Nederlandse voetballers in de gelederen wil Suriname stappen maken naar het allerhoogste podium: het WK. Onder interim-bondscoach Aron Winter werkt de ploeg deze week twee interlands af in Nederland. Voor de spelers betekent dat veel. ,,Dit is fantastisch. Met zoveel familie op de tribune voor ons.’’

26 september