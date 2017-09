'We moeten wennen aan dit niveau, en dat is nog een understatement'

Bij rust stond het al 0-3, daar kwam na de pauze nog een doelpunt bij. Vooral de razendsnelle 0-1 stuitte 'Gio' tegen de borst. ,,Eigenlijk wil je in zo'n wedstrijd groeien, maar die eerste goal na nog geen twee minuten was een mokerslag. Je ziet dat we moeten wennen aan dit niveau - aan het tempo bijvoorbeeld - en dat is nog een understatement.''

Vanaf die 0-1 was Feyenoord eigenlijk kansloos, zag ook de trainer. ,,We hadden moeite om in de wedstrijd te komen, zij speelden in een heel hoog tempo. Daarna werd het snel 0-2 en 0-3, en dan weet je dat het een heel moeilijke avond wordt.'' Het ging na afloop ook over het systeem. Feyenoord begon slecht in een 5-3-2, maar speelde na rust wat beter in 4-3-3. ,,Maar als we in een ander systeem waren begonnen, had dat niks uitgemaakt'', verdedigde Van Bronckhorst zich. ,,Die goals vielen uit drie standaardsituaties...''