Weer hoofdrol voor Bas Dost

Wenger: Heel pijnlijk dit Nottingham Forest zorgt in FA Cup voor megastunt tegen bekerhouder Arsenal

7 januari In de Premier League is voor Arsenal al geen eer meer te behalen en nu is ook het FA Cup-toernooi al voorbij voor de titelverdediger. De ploeg van Arsène Wenger, met dertien FA Cups recordhouder in Engeland, ging vanavond in de derde ronde met 4-2 over de knie bij Nottingham Forest, de nummer 14 van de Championship.