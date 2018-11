Weer pech voor Mendy: back City door knie-operatie uit roulatie

Mendy, die zondag nog 90 minuten speelde in de Derby van Manchester tegen United, meldde zich maandag nog ‘gewoon’ bij de Franse selectie voor de Nations League-wedstrijd tegen Oranje. Maar dinsdag haakte hij al af, waarna woensdag meteen een knieoperatie volgde. Volgens Engelse media zou het gaan om zijn linkermeniscus. Waarschijnlijk komt hij pas in 2019 weer in actie.



Mendy is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van Pep Guardiola, dat ook al Kevin De Bruyne moet missen door een knieblessure. De Franse linksback was dit seizoen al bij vijf goals betrokken.