Weer veldbestorming in Frankrijk: Lens-Lille tijdelijk gestaakt

Na spoedoverleg tussen de betrokken partijen werd besloten om de wedstrijd uit te spelen. Oproeppolitie in het stadion zag erop toe dat de rivaliserende supportersgroepen niet opnieuw met elkaar de strijd aangaan. De stand op het moment van de bestorming was 0-0.

Lens won het duel uiteindelijk met 1-0 dankzij een treffer van de Pool Przemyslaw Frankowski. Bij titelhouder Lille speelde verdediger Sven Botman de hele wedstrijd. Met vijf punten uit zes wedstrijden is de regerend landskampioen matig aan de competitie begonnen. Lens staat voorlopig op de tweede plek. Vorige maand werd het duel tussen OGC Nice en Olympique Marseille gestaakt vanwege ernstige ongeregeldheden. Dat duel liep uit de hand toen supporters van Nice in de hoek van het veld flesjes naar de spelers van Marseille gooiden bij hoekschoppen. Toen aanvaller Dimitri Payet er eentje teruggooide, bestormden fans het veld en ontstond er een massale vechtpartij.

Deze wedstrijd wordt nu op 27 oktober opnieuw gespeeld, op een neutrale locatie. In totaal moet Nice drie duels zonder publiek voetballen. Eén daarvan, tegen Bordeaux, is inmiddels al gespeeld. Nice krijgt ook één punt in mindering .

Minister Roxana Maracineanu van Sport reageerde verbolgen op de nieuwe onlusten in het Franse profvoetbal. ,,Met de overheid strijden we voor de belangen van de fans: volle tribunes, staantribunes, roken in gereserveerde ruimtes, reizen naar wedstrijden. Daarnaast voer ik ook campagne om supporters te betrekken bij het bestuur van de clubs. Dit begin van het seizoen gaat ons dan niet helpen. Een ‘reality check’ is snel nodig voor iedereen die bij het voetbal is betrokken, om te beginnen bij de supporters.”