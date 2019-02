Weghorst helpt Wolfsburg voorbij Mainz, Leipzig langs Stuttgart

Weghorst kwam met zijn club Wolfsburg al vroeg op voorsprong in de thuiswedstrijd tegen Mainz, dat op de elfde plaats staat in de Bundesliga. Maximilian Arnold was verantwoordelijk voor de openingstreffer en na een kleine zeventig minuten spelen maakte Weghorst de 2-0. Zeven minuten later besliste Robin Knoche de wedstrijd: 3-0. Dankzij de zege staat Wolfsburg nu vijfde met 35 punten uit 22 wedstrijden. Eintracht Frankfurt en Bayer Leverkusen kunnen later dit weekend echter weer over Wolfsburg heen gaan.



