Weghorst is attent na gemiste strafschop en schiet Wolfsburg verder in beker

Bij Schalke was Klaas-Jan Huntelaar niet opgenomen in de wedstrijdselectie. De 37-jarige spits, die deze winter werd overgenomen van Ajax, heeft nog steeds wat last van zijn kuit en lijkt gespaard te worden voor de competitie. Daarin strijdt de hekkensluiter uit Gelsenkirchen voor lijfsbehoud.

Met Wolfsburg en Weghorst gaat het juist uitstekend. De club won in de competitie de laatste drie duels op rij en is in de Bundesliga naar de derde plek gestegen. De 28-jarige Weghorst scoorde in de competitie al dertien keer, waarvan vier keer in januari.

RB Leipzig zit ook bij de laatste acht clubs in de beker. De nummer 2 van de competitie won met 4-0 van VfL Bochum, dat een niveau lager speelt. De Deen Yussuf Poulsen scoorde twee keer. De Spaanse oud-PSV’er Angeliño deed de gehele wedstrijd mee bij Leipzig.

Bayern München is niet meer actief in de beker. De titelhouder verloor vorige maand in de tweede ronde verrassend van Holstein Kiel.