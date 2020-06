Weghorst na twee doelpunten toch met rotgevoel naar huis

Over zijn eigen optreden kon Weghorst best tevreden zijn. Met zijn dertiende en veertiende competitietreffer zette hij zijn ploeg op 1-0 en 2-0. Zijn tweede seizoen in de Bundesliga is nog niet afgelopen en toch heeft hij al 31 treffers achter zijn naam staan. Alleen topspitsen Robert Lewandowski (52 doelpunten) en Timo Werner (41) scoorden in dezelfde periode vaker dan Weghorst op het hoogste Duitse niveau.



,,Maar als ploeg speelden we gewoon niet goed", mopperde Weghorst die een groot deel van de wedstrijd met een grote pleister op zijn voorhoofd speelde. Hij liep een hoofdwond op tijdens een fel duel met een verdediger van Freiburg.



,,Na de 2-0 vond ik ons te passief", mopperde Weghorst. ,,We waren niet sterk in onze duels en dat is normaal gesproken juist vaak onze kracht. Het was gewoon te weinig. Met drie punten hadden we een betere stap naar Europees voetbal gezet."