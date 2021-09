Weijs verlaat Willem II en wordt assistent van Kompany bij Anderlecht

De 34-jarige Limburger werkte eerder in de jeugdopleiding van Ajax, PSV en NAC Breda. Bij laatstgenoemde club was hij ook assistent van het eerste elftal, onder Ruud Brood. Na diens ontslag (op 31 december 2019) nam Weijs het zes weken over. Onder zijn leiding schakelde NAC bijvoorbeeld PSV uit in het toernooi om de KNVB-beker.



Desondanks stelde NAC een nieuwe trainer aan: Peter Hyballa. De Duitser had in zijn staf vervolgens geen plek voor Weijs, die wel aan de slag kon als trainer van Jong NAC. Dat zag Weijs echter niet zitten en er ontstond een arbeidsconflict tussen beide partijen, waarna de talentvolle trainer vertrok en in juli 2020 in Tilburg dus aan de slag ging als trainer van de Onder-21.