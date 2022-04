Welke landen kan Oranje vanavond bij de loting voor het WK in Qatar treffen?

In Qatar wordt vandaag geloot voor het WK, waarvoor 29 van de 32 deelnemende landen zich inmiddels hebben geplaatst. Het Nederlands elftal, dat deze week nog een kleine kans had om groepshoofd te worden, is veroordeeld tot een plek in pot 2. Welke landen kan Oranje straks tegenkomen?

Wanneer en waar?

De loting is vanavond om 18.00 uur Nederlandse tijd. In Doha wordt bepaald welke landen elkaar eind november in de groepsfase treffen. De openingswedstrijd is op 21 november, de finale op 18 december.

Hoe zien de poules eruit?

1. Er zijn op het WK acht poules van vier landen.

2. De 32 deelnemers zijn bij de loting onderverdeeld in vier potten van acht landen. In elke poule zit straks één land uit pot 1, één land uit pot 2, één uit pot 3 en één uit pot 4.

3. De potindeling wordt gemaakt op basis van de FIFA-ranking: de beste zeven landen van die ranking - en gastland Qatar - zitten in pot 1. Nederland zit dus in pot 2. De vijf laagst geklasseerde landen en de drie landen die zich nog moeten kwalificeren, zitten in pot 4.

4. In één poule mogen maximaal twee Europese landen zitten. Van de overige continenten mogen geen twee landen bij elkaar in de poule worden ingedeeld.

Volledig scherm FIFA president Gianni Infantino (r) en sjeik Khalid Bin Khalifa Bin Abdulaziz al-Thani. © AFP

Wie zit in welke pot?

De potindeling wordt dus bepaald op basis van de FIFA-ranking, met uitzondering voor het thuisland Qatar, dat groepshoofd is van poule A. De drie landen die zich nog moeten plaatsen, komen automatisch in pot vier terecht. De FIFA heeft namelijk beslist dat het laagst geklasseerde land bepaalt in welke pot de nog aan te wijzen WK-ganger terechtkomt. Omdat Schotland, de Verenigde Arabische Emiraten en Nieuw-Zeeland in pot vier terecht zouden komen, spelen landen als Wales en Oekraïne straks dus mogelijk tegen sterkere landen dan op basis van hun ranking logisch was geweest. Dit is de potindeling:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

België afgelost als nummer één

Brazilië heeft de eerste plaats op de FIFA-wereldranglijst overgenomen van België. De ‘Rode Duivels’ voerden de ranglijst van de FIFA sinds het najaar van 2018 aan. Na de interlands van de afgelopen weken heeft Brazilië de eerste plek overgenomen. Mexico kwam de top 10 binnen. De Mexicanen klommen van de twaalfde naar de negende plaats, één plek boven het Nederlands elftal dat na de oefeninterlands tegen Denemarken (4-2) en Duitsland (1-1) op de tiende positie bleef staan. Denemarken zakte van negen naar elf.

Hoe zit het met de andere drie tickets?

Twee van de drie overige tickets voor het WK zijn intercontinentale play-offs. Op 13 of 14 juni treft de kampioen van Oceanië de nummer vier uit de Noord- en Centraal-Amerikaanse kwalificatie. Nieuw-Zeeland heeft zich gisteravond door een zege op de Solomons eilanden (5-0) naar verwachting gekroond tot kampioen van Oceanië. Tegenstander in die play-off is Costa Rica.

In de Aziatische kwalificatie hebben zich vier landen geplaatst voor het WK. Er kan nog een vijfde Aziatische land bij komen op het WK. Australië (dat bij de WK-kwalificatie van Azië meedoet) treft op 7 of 8 juni de Verenigde Arabische Emiraten. De winnaar van dat tweeluik neemt het een week later, op 13 of 14 juni, op tegen Peru, de nummer vijf uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatie.

Het laatste WK-ticket is voor een Europees land. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de play-offduels van dat land verplaatst tot na de loting. Op 7 juni neemt Oekraïne het op tegen Schotland. De winnaar strijdt een week later tegen Wales om het laatste WK-plekje.

Controverse Iran

Iran is weliswaar geplaatst voor het WK, toch werd vandaag bekend dat het land alsnog moet vrezen voor uitsluiting. Bij de laatste WK-kwalificatiewedstrijd zou vrouwen met geweld de toegang tot het stadion zijn ontzegd, wat tegen de FIFA-richtlijnen in gaat. Lees hier alles over het voorval.

Volledig scherm Het Nederlands Elftal zit bij de loting straks in pot 2. © Pim Ras Fotografie

De loting zelf

Van de loting wordt traditioneel altijd een feest gemaakt. Het spektakel duur een uur. Acht prominente oud-voetballers assisteren de FIFA-officials bij het verrichten van de loting. Onder hen twee wereldkampioenen: de Braziliaan Cafu (1994 en 2002) en de Duitser Lothar Matthäus (1990).

Matthäus was actief op vijf WK's. Cristiano Ronaldo speelt straks ook zijn vijfde WK. Verder lukte dat alleen de Mexicaan Rafael Márquez. Niemand speelde zoveel wedstrijden op een WK-eindronde als Matthäus (25).

De twee worden bijgestaan door zes andere oud-voetballers: Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinović, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer en Tim Cahill. De show wordt aan elkaar gepraat door Carli Lloyd, Jermain Jenas en Samantha Johnson.

‘Gunstige’ loting

Het WK wordt in 28 dagen gespeeld. Vanwege het krappe schema willen landen het liefst in één van de eerste poules zitten. Poule B begint drie dagen eerder dan poule G, waardoor de teams uit poule B drie rustdagen meer hebben. Met maximaal zeven wedstrijden in vier weken is dat geen overbodige luxe.