'Wembley blijft thuishaven Engelse elftal'

,,Wembley is de bakermat van het Engelse voetbal'', aldus Khan, een Amerikaanse miljardair, die zich bij de FA heeft gemeld om Wembley over te kopen. ,,Bekerfinales en interlands horen hier gespeeld te worden.''



Britse media speculeren over de prijs. De in Pakistan geboren Khan zou volgens de BBC 800 miljoen Britse ponden, zo'n 930 miljoen euro, hebben geboden. Andere media schatten in dat met de overname een bedrag van meer dan 1 miljard euro is gemoeid.



Khan gaf verder aan dat als hij het stadion koopt, het een optie is dat Chelsea in 2020 tijdelijk op Wembley gaat spelen. De Londense topclub gaat het eigen stadion Stamford Bridge verbouwen.