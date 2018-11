‘Wenger staat op het punt om coach van AC Milan te worden’

De kritiek op Gattusso duurt al weken en was op zijn hoogtepunt na de opeenvolgende nederlagen tegen rivaal Internazionale (1-0) en Real Betis (1-2). Sindsdien won AC Milan afgelopen week drie duels op rij, al ging dat met horten en stoten. Tegen Sampdoria werd een 1-2 achterstand omgebogen in een 3-2 overwinning. Vervolgens waren er overwinningen op Genoa (2-1) en Udinese (0-1), beide keren door een winnende goal van aanvoerder Alessio Romagnoli in blessuretijd. AC Milan speelt donderdagavond de uitwedstrijd bij Real Betis in de Europa League en krijgt zondagavond bezoek van Juventus, de kampioen van de laatste zeven seizoenen in de Serie A. AC Milan staat nu vierde in de Italiaanse competitie, tien punten achter koploper Juventus.