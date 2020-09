Werder Bremen wint bij Scalke dankzij hattrick Füllkrug

Publiek alsnog verboden bij Schalke tegen Werder Bremen

12:11 De lokale autoriteiten verbieden alsnog toeschouwers bij het duel zaterdagavond in de Duitse Bundesliga tussen Schalke 04 en Werder Bremen. Het aantal besmettingen met het coronavirus in de stad Gelsenkirchen is boven de kritieke grens gekomen met bijna 40 positieve gevallen op 100.000 inwoners.