Werder pakt dankzij Klaassen punt in Frankfurt

Andre Silva leek twee minuten voor tijd de matchwinner te worden voor Frankfurt toen hij in de rebound de lang verwachte 2-1 maakte. Maar in blessuretijd kwamen de bezoekers uit Bremen toch nog langszij toen Klaassen in de zestien onderuit geschoffeld werd door Makoto Hasebe en een strafschop verdiende. Vanaf elf meter schoot Milot Rahica onberispelijk de 2-2 binnen.

Zonder de geblesseerde Bas Dost (hamstring) was Eintracht de bovenliggende partij. Met een schotenverhouding van 10-1 na een klein halfuur was het wachten op de openingstreffer van de thuisclub. Maar volledig tegen het spelbeeld in was het Werder dat in een counter plotseling toesloeg via Klaassen. Josh Sargent strandde eerst nog op doelman Fredrik Rønnow, waarna Leonardo Bittencourt de lat en verdediger Almamy Touré raakte voordat de Werder-aanvoerder in vierde instantie dan eindelijk raak schoot.