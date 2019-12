Werder weer zwaar onderuit, hoofd trainer Kohfeldt op het hakblok

Kohfeldt is sinds de zomer van 2017 de coach van Werder Bremen. In de afgelopen twee seizoenen loodste hij de club naar de elfde en achtste plaats in de Bundesliga, maar nu staat Werder op plek 15 in de Duitse competitie. Afgelopen zaterdag was er nog een 6-1 nederlaag in de uitwedstrijd bij Bayern München en vanavond volgde bij de eerste wedstrijd in de midweekse speelronde in de Bundesliga opnieuw een pijnlijke afstraffing.



De Zweedse aanvaller Robin Quaison was de grote uitblinker met drie goals in de eerste helft. Na een kwartier spelen maakte Jiri Pavlenka ook nog een knullige eigen goal, waarmee de ruststand al 0-4 was in het voordeel van Mainz. In de 81ste minuut bepaalde Jean Philippe Mateta de eindstand nog op 0-5.