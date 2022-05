Wereldgoal Jordi Alba helpt FC Barcelona aan zege in slotfase

met video Giovanni van Bronck­horst met Rangers naar finale van de Europa League: ‘Er is geen beter script’

Giovanni van Bronckhorst heeft de finale van de Europa League gehaald met Rangers. Na een 1-0 nederlaag tegen RB Leipzig in de heenwedstrijd werd het vanavond 3-1 in Schotland. Van Bronckhorst was trots op zijn ploeg.

6 mei