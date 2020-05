Werner tegen Mainz dit seizoen: twee hattricks én drie assists

Een groot aandeel in die monsterscores van Leipzig was weggelegd voor Werner met zijn twee hattricks en drie assists tegen Mainz dit seizoen. Met zijn drie doelpunten van vandaag zit Werner topscorer Robert Lewandowski op de hielen op de topscorerslijst van de Bundesliga: 24 om 27. Die 24 doelpunten maakte Werner in slechts 27 wedstrijden dit seizoen. Ook gaf Werner nog eens zeven assists dit seizoen. In alle competities maakte Werner nu dertig doelpunten deze jaargang en gaf hij ook nog twaalf assists. In de voorgaande acht wedstrijden scoorde Werner alleen in de uitwedstrijd bij Schalke 04 (0-5 winst), maar vanmiddag kreeg hij in Mainz de smaak dus weer goed te pakken.



Werner is bovendien de eerste speler sinds het seizoen 1998/1999 die twee hattricks in hetzelfde Bundesliga-seizoen tegen dezelfde tegenstander maakt. Ulf Kirsten deed destijds hetzelfde namens Bayer Leverkusen tegen Borussia Mönchengladbach. In het verleden lukte het ook Gerd ‘Der Bomber’ Müller tweemaal.