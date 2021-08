West Ham United koploper in Premier League na ruime zege op Leicester City

‘Nainggolan flink in de fout bij terugkeer in België: rijbewijs kwijt bij politiecon­tro­le’

22 augustus Radja Nainggolan (33) had het onlangs nog zó beloofd: hij wil een ‘voorbeeld voor de jongeren’ worden. Dat zei de 30-voudig international nadat hij bij Antwerp een contract voor twee jaar had ondertekend. De middenvelder, die zowel binnen als buiten het veld een flinke reputatie heeft opgebouwd, is naar verluidt echter alweer in de fout gegaan.