Westerveld blikt terug op krankzinnige finale: ‘Enige wat ik deed was ballen vissen’

5-4 tegen AlavésExact negentien jaar geleden won Liverpool de UEFA Cup in misschien wel een van de meest krankzinnige Europese finales ooit. The Reds wonnen met 5-4 van het Spaanse Deportivo Alavés, een wedstrijd die nog altijd de tongen losmaakt. We blikken terug met Sander Westerveld (45), die het Liverpool-doel verdedigde. ,,Echt een heerlijke pot.’’

Wat een week was het. Liverpool plaatste zich voor het eerst sinds het Heizeldrama in 1985 - de Europa Cup1-finale tegen Juventus waarbij 39 mensen het leven lieten - voor de groepsfase van de Champions League.The Reds veroverden bovendien de FA Cup, maar de echte klapper moest nog komen. In een legendarische UEFA Cup-finale stond een Nederlander tussen de palen: Sander Westerveld. ,,Ik ben deze week denk ik al door meer dan twintig Engelse media gebeld, haha. Het was misschien wel een van de mooiste weken uit de clubhistorie en daar was ik onderdeel van.’’

Quote Echt een lullige goal op een lullig moment. Sander Westerveld Westerveld was namelijk een van de hoofdrolspelers tijdens het spektakel in Dortmund, het decor van de UEFA Cup-finale in 2001. Met rust stond Liverpool met 3-1 voor tegen de Spaanse verrassing Alavés, maar na negentig minuten stond de bizarre score 4-4 op het bord. In totaal moest hij vier doelpunten incasseren in een van de belangrijkste wedstrijden in zijn leven. Nog altijd doet dat hem pijn. ,,Daarom kan ik er nooit met tevredenheid op terugblikken. Ik ben erg perfectionistisch, ik baalde van al die tegengoals.’’

Zo passievol als Westerveld in die finale in zijn doel stond, zo bedreven blikt hij negentien jaar later terug. Het lijkt alsof hij tien minuten geleden van het veld is gestapt, zo scherp staat alles nog op zijn netvlies. De 45-jarige ex-doelman had tijdens de finale geen moment het gevoel dat hij lekker in de wedstrijd zat. ,,Ik weet nog dat ik het moeilijk vond om mijn concentratie vast te houden. Ik hoefde nauwelijks in actie te komen. Het enige wat ik deed, was de ballen uit het net vissen.’’ Voorin deed Liverpool aan de hand van Markus Babbel, Steven Gerrard, Gary McAllister en invaller Robbie Fowler zijn werk, maar Alavés bewees over veerkracht te beschikken.

De meest zure treffer kwam van het hoofd van Westerveld's landgenoot Jordi Cruijff, die in de slotfase van de krankzinnige finale de 4-4 binnenkopte. ,,Hij scoorde uit een corner’’, herinnert Westerveld zich nog. ,,Ik besloot uit te komen, maar hij dook voor me en kopte binnen. Echt een lullige goal op een lullig moment.’’

Liverpool herpakte zich echter en werd in de verlenging beloond. Alavés-linksback Delfí Geli kopte uit een corner onfortuinlijk in eigen doel.

Volledig scherm Sander Westerveld. © REUTERS

Een duur cadeau, want de wedstrijd was meteen voorbij. ,,In die tijd werd er in de verlenging nog met golden goals gewerkt’’, vertelt Westerveld. ,,Dat was ik even vergeten. Toen die goal viel, draaide ik me meteen om naar de fans om te juichen. Iedereen was uitzinnig van vreugde. Vervolgens zag ik de bankzitters opeens allemaal over het veld rennen. Op dat moment besefte ik pas dat we gewonnen hadden.’’ Westerveld kreeg van de Liverpool-fans vaak het compliment dat hij de beslissende goal met hen vierde. ,,Dat was dus niet eens bewust, haha.’’

Rollercoaster

Vrijwel direct na het laatste fluitsignaal vergat hij de tegengoals. ,,Het maakt na afloop niet meer uit wat er is gebeurd. Uiteindelijk sta je met de beker in je handen, daar draait het om.’’ Westerveld zat in een rollercoaster vol emoties. ,,Dat is echt een finale die mensen nooit meer vergeten. Alles zat erin: doelpunten, rode kaarten, sensatie, spanning... Echt een heerlijke pot.’’ Voor de zesvoudig Oranje-international was het zeker niet de mooiste van zijn in totaal vijf gewonnen finales, maar wel de meest spectaculaire. ,,Voor iedereen was het een prachtige wedstrijd, maar vanuit mijn perspectief had het met nul tegengoals het mooist geweest.’’