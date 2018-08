Wie houdt Bayern München van zevende titel op rij af?

Nee, al te veel kans op een stunt is er morgenavond niet. Nog nooit leed de regerend landskampioen, die sinds 2002 het nieuwe Bundeliga-seizoen op eigen veld mag openen, bij de competitiestart een nederlaag. Bayern München maakte de laatste jaren vanaf dag één meteen hardhandig duidelijk wie de baas is in Duitsland. Bayer Leverkusen (3-1), maar vooral Werder Bremen (6-0) en HSV (5-0) waren slechts figurant op het feestje van de titelhouder.



Maar als er één ploeg is die het Arjen Robben en co lastig kan maken, dan is het Hoffenheim wel. Al was het maar omdat trainer Julian Nagelsmann de enige Bundesliga-coach is die een positieve balans heeft tegen Bayern (2x winst, 1x gelijk, 1x verlies). Onder leiding van de nog altijd maar 31-jarige jonge Nagelsmann, die zijn club over een jaar verruilt voor RB Leipzig, werd Hoffenheim de afgelopen jaren vierde en derde. De volgende stap is dat de ambitieuze hemelbestormers, die Joshua Brenet weghaalden bij PSV, zich nu serieus gaan mengen in de strijd om de titel.



Dat zou ook goed zijn voor het Duitse voetbal. De competitie die het keurmerk Liga der Weltmeister na het beschamende WK is kwijtgeraakt, is op zoek naar nieuwe impulsen en kan ook wel wat meer spanning gebruiken. Maar daar hebben ze in München natuurlijk maling aan.