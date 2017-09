Wie stoot Real Madrid van de troon?

Enquete poll Wie wint dit seizoen de Champions League? Real Madrid

Bayern München (7%)

Atlético Madrid

Sinds Diego Simeone coach van Atlético Madrid is, werd zijn ploeg in de Champions League maar door één ploeg uitgeschakeld: rivaal Real Madrid. Na Europa League-winst in zijn eerste seizoen kwam Atléti bij de eerste Champions League-deelname direct tot de finale, waarin Real Madrid na verlenging in Lissabon met 4-1 te sterk bleek. Het seizoen daarop volgde in de kwartfinale een uitschakeling door Real Madrid, maar in 2016 stonden de twee grootmachten uit Madrid weer tegenover elkaar in de finale. In Milaan was Real deze keer na strafschoppen te sterk. Vorig jaar stuitte Atlético in de halve finale op de grote buurman, dat over twee duels met 4-2 won en een maand later opnieuw de beste club van Europa werd.

Dit seizoen moet Atlético dus alleen Real Madrid zien te ontlopen om de Champions League te winnen, zo lijkt het bijna. De ploeg van Simeone bleef volledig intact, maar vanwege een door de FIFA opgelegd transferverbod kwamen er deze zomer ook geen nieuwe spelers bij. In januari hoopt Atlético de bij Chelsea overbodig verklaarde Diego Costa terug naar Madrid te halen. Met hem erbij beschikt Atlético naast sterspeler Antoine Griezmann over nog een nieuwe sterspeler. Met een nieuw stadion, dat plaats biedt aan 67,700 toeschouwers, hoopt Atlético serieus aan te haken bij de Europese topclubs. Geen team in Europa zal Real Madrid zo graag van de troon willen stoten als de boevenbende van Simeone.

Volledig scherm Diego Simeone, de immer bevlogen coach van Los Rojiblancos. © Getty Images

Juventus

Hij won tien keer de Serie A, vijf keer de Coppa Italia en het WK 2006 en zijn lijst met records is oneindig, maar voor Gianluigi Buffon ontbreekt er nog altijd iets op zijn erelijst: de Champions League. De 39-jarige doelman van Italië (171 interlands) wil zijn carrière volgend jaar op grootse wijze afsluiten: eerst op 28 mei de Champions League winnen in Kiev en vervolgens door naar het WK in Rusland. Ook dat zou weer een record zijn, geen speler was ooit aanwezig op zes WK's. Maar eerst dus die Champions League, daar moet dit seizoen alles voor wijken voor Buffon en zijn teamgenoten. Buffon keepte al drie Champions League-finales (2003, 2015 en 2017) voor Juventus, maar won dus nog nooit.

Met het vertrek van Leonardo Bonucci (AC Milan) en Dani Alves (PSG) leverde Juventus achterin de nodige ervaring en kwaliteit in, maar De Oude Dame heeft nog altijd een van de beste selecties in Europa. Juventus werd al zes keer op rij kampioen van de Serie A en lijkt ook dit seizoen weer de voornaamste titelkandidaat in Italië. Met de Argentijnen Paulo Dybala (23) en Gonzalo Higuaín (29) heeft Juventus twee aanvallers van absolute wereldklasse. Juventus speelde in 2015 en 2017 al de Champions League-finale, maar moeten nu alleen nog het laatste stapje zetten richting de eerste winst van de cup sinds 1996.

Volledig scherm Paulo Dybala en Gianluigi Buffon, de sterspeler en het boegbeeld van Juventus. © Getty Images

Manchester United

Een club die de afgelopen seizoenen zevende, vierde, vijfde en zesde werd in de Premier League nu kanshebber voor winst van de Champions League? Het klinkt misschien niet heel logisch, maar ook Manchester United is dit seizoen een goede kanshebber voor winst van de Champions League. José Mourinho heeft met het aantrekken van de Servische middenveldregisseur Nemanja Matic en de Belgische doelpuntenmachine Romelu Lukaku een ploeg samengesteld die zowel op nationaal als internationaal gebied moet kunnen meestrijden om de prijzen. En dan sluit binnenkort ook Zlatan Ibrahimovic weer aan, om de ploeg van wat extra karakter en kwaliteit te voorzien. Net als Buffon wacht ook Ibrahimovic nog altijd op zijn eerste Champions League-winst, dus hij zal erop gebrand zijn carrière op grootse wijze af te kunnen sluiten. Wat ook in het voordeel van Mourinho spreekt: in 2003 won hij met FC Porto de UEFA Cup en een jaar later de Champions League. Vorig seizoen won hij met United ten koste van Ajax de Europa League, dus zijn ploeg weet wat het is om tot het eind van het seizoen te presteren in Europa.

De laatste jaren presteerden de Engelse topclubs zeer teleurstellend in de Champions League, maar dit seizoen lijkt naast Manchester United ook het Chelsea van Antonio Conte en het Manchester City van Pep Guardiola over een selectie te beschikken die ver zou moeten kunnen komen. De Engelse topclubs maken in de tweede seizoenshelft vaak een vermoeide indruk vanwege de drukke speelkalender rond de feestdagen, terwijl de competitie in alle andere landen tijdelijk stilligt. Aan Mourinho, Conte en Guardiola om hun selecties fit en scherp te houden.

Volledig scherm Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Nemanja Matic en Juan Mata vieren een goal tegen West Ham United. © AFP

FC Barcelona

FC Barcelona won de Champions League in 2015 (3-1 in finale tegen Juventus) in het eerste seizoen van MSN, maar de afgelopen twee seizoenen kwam de ploeg onder Luis Enrique niet verder dan de kwartfinale. Vorig seizoen leek zelfs de achtste finale al het eindstation te worden na een 4-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain, maar met een wonderbaarlijke remontada (6-1 met drie goals in slotfase) toonde Barça aan dat het een ploeg is die nooit opgeeft. De club kende een roerige zomer, met het onverwachtse vertrek van de Braziliaanse ster Neymar naar PSG. De 222 miljoen euro die de club voor hem kreeg werd grotendeels besteed aan de aankoop van de 20-jarige Fransman Ousmane Dembélé, maar hij begint pas aan zijn derde seizoen als profvoetballer en blijft daarmee toch een groot vraagteken.

Lionel Messi ligt bovendien flink overhoop met het bestuur van FC Barcelona. De 30-jarige Argentijn heeft laten doorschemeren zijn aflopende contract niet te verlengen zolang het huidige bestuur aanblijft. Weinig rust en zekerheid op en naast het veld, kortom. FC Barcelona lijkt over een competitie met 38 speelrondes dan ook kansloos tegen het ijzersterke Real Madrid, maar blijft een ploeg met spelers van absolute wereldklasse. Zij zullen in de Champions League willen schitteren en aantonen dat ze nog niet moeten worden afgeschreven.

Volledig scherm Lionel Messi toont zijn shirt aan het publiek van Real Madrid. © Photo News

Paris Saint-Germain

Op 8 maart ging Paris Saint-Germain met 6-1 onderuit in Camp Nou, nadat het in de heenwedstrijd nog met 4-0 had gewonnen van FC Barcelona. Het was een van de grootste vernederingen in de recente geschiedenis van het Europese clubvoetbal. De Qatarese clubeigenaar Nasser Al-Khelaifi en zijn kompanen besloten dat het anders moest. Neymar, de man die PSG met twee goals in blessuretijd de das had omgedaan, werd voor het waanzinnige bedrag van 222 miljoen euro naar Parijs gehaald. Hij moet het laatste zetje geven voor PSG, dat al een aantal jaren serieus meedoet in de Champions League.

Maar de Qatari hebben niet in Paris Saint-Germain geïnvesteerd om achtste finales en kwartfinales te zien. Ze willen finales en prijzen zien, het liefst zo snel mogelijk. Met het aantrekken van Neymar en het Franse toptalent Kylian Mbappé moet Paris Saint-Germain nu echt een reële kanshebber zijn voor de Champions League. Aan de Spaanse trainer Unai Emery de zware taak om al zijn sterren tevreden en in het gareel te houden. Kan hij Neymar en Mbappé zo goed laten samenspelen met Edinson Cavani (vorig seizoen goed voor 49 goals in 50 duels) als de MSN in de gloriejaren, dan maakt Paris zeker een kans.

Volledig scherm Neymar wordt gefeliciteerd door zijn nieuwe teamgenoten Edinson Cavani en Marco Verratti. © Getty Images

Bayern München

Op 25 mei 2013 beleefde Arjen Robben het mooiste moment van zijn carrière, toen hij Bayern München kort voor tijd voorbij Borussia Dortmund (2-1) schoot in de Champions League-finale op Wembley. Na vijf opeenvolgende landstitels wil Bayern dit seizoen ook weer een echte gooi doen naar de Champions League. Onder Pep Guardiola strandde Der Rekordmeister drie keer op rij in de halve finales en vorig seizoen was onder Carlo Ancelotti zelfs de kwartfinale al het eindstation, nadat Real Madrid over twee duels (6-3) veel te sterk bleek.

En dus werd de portemonnee deze zomer serieus getrokken door Bayern: liefst 103 miljoen euro werd er uitgegeven aan nieuwe spelers. Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Niklas Süle, Sebastian Rudy en James Rodríguez moeten de ploeg van Ancelotti van nieuw elan voorzien. Een tip voor de Italiaanse toptrainer, die met AC Milan (2003, 2007) en Real Madrid (2014) al drie keer de Champions League won: probeer niet te vroeg in het seizoen kampioen te worden. Het liefst pas ergens in mei, zodat de spelersgroep tot aan het eind van het seizoen scherp en gretig blijft.