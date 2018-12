Wie volgt Mourinho op?

Een andere trainer die in beeld zou kunnen komen is Laurent Blanc. Na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain zit de Fransman al twee jaar werkloos thuis. Blanc is ook al bekend op Old Trafford. Hij speelde tussen 2001 en 2003 voor the Red Devils.



Blanc geldt als dé topfavoriet om de vacante managerspositie op te vullen. De bookmakers onderschrijven dit. Je ontvangt 3,50 keer je inzet terug als Blanc het wordt.