Wie was de beste Oranje-international van dit jaar?

Poll2020 had het jaar moeten worden waarin Oranje eindelijk weer een eindtoernooi speelde, maar dat zal komende zomer pas gaan gebeuren. In de laatste vier maanden werd er nog wel acht interlands gespeeld, waarvan er drie werden gewonnen. Toch waren er genoeg internationals met een mooi jaar bij hun club. Wie was voor jou de absolute uitblinker?

Nathan Aké

Volledig scherm Virgil van Dijk zet de boel neer tegen Chelsea op 3 maart. © BSR Agency Virgil van Dijk beleefde opnieuw een uitstekend jaar bij Liverpool, tot hij op 17 oktober zijn kruisband scheurde na een wilde overtreding van Everton-keeper Jordan Pickford. Voor die tijd waren er eigenlijk maar twee smetjes: de 7-2 nederlaag bij Aston Villa twee weken eerder en de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League door Atlético Madrid in maart. Toch zal 2020 voor altijd het jaar zijn waarin Liverpool voor het eerst in dertig jaar weer kampioen van Engeland werd. De naam Virgil van Dijk zal voor eeuwig aan de titel verbonden zijn, als de ‘missing link’ in het schitterende team van Jürgen Klopp. Sinds zijn komst in januari 2018 staat de verdediging van Liverpool als een huis. De backs Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson kunnen blijven opstomen, want Van Dijk en zijn partner (meestal Joe Gomez of Joël Matip) zorgen samen met Alisson Becker wel dat de boel achterin dicht blijft. Van Dijk is inmiddels druk bezig met zijn revalidatie. Het EK van komende zomer is zijn doel, maar hij zal ook hopen op nieuwe successen met Liverpool in mei.

Gini Wijnaldum speelde dit jaar 50 van de mogelijke 52 wedstrijden voor club en land. Alleen tegen FC Midtjylland (op de bank) en Lincoln City (rust) deed hij niet mee. Slechte wedstrijden zaten er nauwelijks tussen. Altijd haalt hij wel een 7 of een 8, want naast zijn goede passing en enorme dynamiek/werklust pakt hij ook regelmatig zijn doelpunten mee. De vraag die nu boven Wijnaldum hangt is duidelijk: waar ligt zijn toekomst? Zijn contract bij Liverpool loopt komende zomer af. Gaat hij voor een nieuw avontuur in Italië of Spanje of kiest hij toch voor een langer verblijf op Anfield? Zijn coach Jürgen Klopp en zijn teamgenoten zullen Wijnaldum waarschijnlijk dagelijks smeken om toch vooral lekker bij Liverpool te blijven, want de goedlachse Rotterdammer is bij iedereen geleefd.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum viert zijn goal tegen Atlético Madrid op 11 maart. © BSR Agency

Volledig scherm Stefan de Vrij juicht na zijn goal tegen AC Milan (4-2 winst) op 4 februari. © BSR_AGENCY Over constant presteren gesproken: Stefan de Vrij speelde dit seizoen ook in 42 van de 46 wedstrijden voor Internazionale en daarnaast nog zes interlands voor Oranje. De 28-jarige verdediger uit Ouderkerk aan den IJssel, tien jaar geleden begonnen als verlegen rechtsback bij Feyenoord, werd verkozen tot beste verdediger in de Serie A. Met Inter werd hij tweede in de competitie (een puntje achter Juventus) en in de finale van de Europa League was Sevilla met 3-2 te sterk. Inter won in 2010 vijf prijzen, maar sindsdien staat de prijzenkast al tien jaar stof te happen. Daar moet in 2021 verandering in komen, dat zal duidelijk zijn voor De Vrij en zijn teamgenoten. Met een minder stabiel Juventus en een nog ongeslagen AC Milan lijkt er dit seizoen een mooie titelstrijd te gaan komen in de Serie A. De Vrij staat nog tot 2023 onder contract in Milaan en lijkt daar volledig op zijn plek.

Matthijs de Ligt werd niet verkozen tot beste verdediger in Serie A, maar werd in zijn eerste seizoen in Italië wel direct landskampioen. De talentvolle en ijzersterke verdediger kwam in zijn eerste seizoen bij Juventus al tot 39 wedstrijden. Na een soms onwennige eerste seizoenshelft (met een aantal handsballen) speelde hij een uitstekende tweede seizoenshelft. Dat deed hij ook nog eens met een schouder die regelmatig uit de kom vloog en die hij dan zelf snel weer terug moest zetten. Een operatie was dan ook noodzakelijk na het seizoen. Half november maakte De Ligt zijn rentree en direct toonde hij zijn kwaliteiten weer in tien wedstrijden op rij. Het doel voor 2021 is duidelijk voor Juventus: de tiende landstitel op rij en voor het eerst sinds 1996 de Champions League weer winnen. Voorlopig staat de titelverdediger uit Turijn zesde, dus er is werk aan de winkel voor Andrea Pirlo en zijn spelers.

Volledig scherm Matthijs de Ligt juicht na zijn goal tegen Udinese. © AFP

Volledig scherm Frenkie de Jong in actie tegen Real Madrid op 1 maart. © AFP Met 42 wedstrijden in zijn eerste seizoen bij FC Barcelona mocht Frenkie de Jong ook zeker niet ontevreden zijn. Op persoonlijk vlak dan, want voor het eerst sinds 2008 won de Catalaanse topclub geen enkele prijs. Vooral de 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League in Lissabon kwam natuurlijk hard aan bij De Jong en zijn teamgenoten. Ronald Koeman werd nu zijn coach bij de club, waar Lionel Messi na een roerige zomer toch bleef. Dit seizoen zijn de resultaten nog altijd wisselvallig, maar De Jong lijkt dit seizoen beter in zijn vel te zitten. Een ander systeem, met twee controlerende middenvelders naast elkaar, is waar de middenvelder uit Arkel zich goed bij voelt. Nu nog prijzen pakken met de club, maar dat zal ook in 2021 een flinke uitdaging blijken.

Voor Memphis Depay kwam de coronabreak in het voorjaar wel goed uit. De aanvaller van Oranje en Olympique Lyon scheurde op 15 december 2019 zijn kruisband af. Daarna begon voor hem een race richting het EK, maar dat ging niet door. Wel was Depay fit toen de Champions League werd hervat en met een fraaie Panenka-penalty tegen Juventus op 7 augustus was hij direct belangrijk in de achtste finales. Daarna werd ook Manchester City nog verslagen in Lissabon, waar Bayern München in de halve finale te sterk was. Dit seizoen staat Depay na 17 wedstrijden op acht goals en vier assists. Belangrijker nog: Lyon lijkt dit seizoen weer eens een serieuze titelkandidaat, al zijn er met Lille en Paris Saint-Germain twee serieuze concurrenten. Vorig seizoen eindigde Lyon teleurstellend zevende en dus speelt de club dit seizoen voor het eerst sinds 1996 geen Europees voetbal. Het contract van Depay in Lyon loopt komende zomer af en een vertrek naar FC Barcelona lijkt er komende zomer dan wel van te gaan komen.

Volledig scherm Memphis Depay juicht na zijn rake Panenka-penalty tegen Juventus. © AFP

Luuk de Jong stond vorig seizoen na 44 wedstrijden (ook veel invalbeurten) voor Sevilla pas op zeven goals, maar was in de laatste week van het seizoen plots de grote man van de club uit Andalusië. Eerst maakte hij op 16 augustus de winnende goal in de halve finale tegen Manchester United (2-1) en vijf dagen later schitterde hij met twee goals in de finale tegen Internazionale (3-2). Zo won Sevilla in Keulen de Europa League, voor de zesde keer in veertien jaar. Dit seizoen staat De Jong na negentien wedstrijd op vier goals voor Sevilla. Onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer werd hij ook de eerste spits in Oranje, waarbij Memphis Depay een vrije rol heeft vanaf de linkerflank.

Volledig scherm Luuk de Jong kopt raak in de Europa League-finale tegen Internazionale. © Federico Gambarini/dpa

Hans Hateboer maakte in vier interlands voor Oranje nog geen verpletterende indruk, maar bij zijn club Atalanta zijn ze al vier jaar dolblij met de rechtsback uit Beerta. Hateboer op de rechterflank en Robin Gosens op de linkerflank; het is een van de belangrijke pijlers in het succesverhaal van de club uit Bergamo. Opnieuw was er een derde plaats in de Serie A en bij het debuut in de Champions League werd bijna de halve finale bereikt, maar Paris Saint-Germain voorkwam dat sprookje met twee late goals. Hateboer scoorde vorig seizoen twee keer in de achtste finales tegen Valencia en is bijna altijd van de partij. Afgelopen zomer sprak hij uit wel open te staan voor een nieuwe uitdaging. Juventus en Valencia toonden interesse, maar Hateboer bleef in Bergamo.

Volledig scherm Hans Hateboer juicht na zijn goal tegen AS Roma. © BSR Agency

Minstens net zo'n belangrijke schakel in het succesverhaal van Atalanta is natuurlijk Marten de Roon. Sterk aan de bal, altijd bereid het vuile werk op te knappen en tactisch ijzersterk. De 29-jarige middenvelder uit Hendrik-Ido-Ambacht wordt al jaren op waarde geschat door zijn coach, teamgenoten en supporters in Bergamo. Bij Oranje lijkt hij er met Davy Klaassen een geduchte concurrent bij te hebben voor de rol van controleur. De Roon speelde inmiddels al 187 wedstrijden voor de club uit Bergamo, de stad waar hij in het voorjaar enkele weken opgesloten thuis zat zonder zijn vrouw en dochters. Toen de bal in de zomermaanden weer rolde, was daar niets van te zijn bij hem en zijn teamgenoten.

Volledig scherm Marten de Roon in actie tegen Ajax. © BSR Agency

Negende, twaalfde, veertiende en achttiende. Dat zijn de plekken waarop Bournemouth de afgelopen vier seizoenen eindigde in de Premier League. Nathan Aké was er alle seizoenen bij. Zijn spel bleef altijd goed en stabiel, maar de prestaties van de club namen ieder jaar iets af. Degradatie bleek onvermijdelijk voor The Cherries, maar het was al lang duidelijk dat Aké niet mee zou gaan naar het Championship. De topclubs uit Manchester wilden hem allebei graag hebben, maar het werd City. De 25-jarige linkspoot uit Den Haag, die op meerdere posities uit de voeten kan, speelde tot op heden pas negen duels voor de ploeg van Pep Guardiola. De Catalaanse coach lijkt hem rustig te willen brengen. Een basisplek in Oranje lijkt er voorlopig echter niet in te zitten voor de Hagenaar, gezien alle concurrentie achterin.

Volledig scherm Nathan Aké in actie tegen Olympiakos. © AFP