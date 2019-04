Wie wordt dit seizoen de Capocannoniere in Italië?

22 goals - een goal per 126 minuten

Fabio Quagliarella scoorde al 149 keer in 434 duels in de Serie A, maar de 36-jarige spits uit Castellammare di Stabia (plaatsje onder de rook van de Vesuvius) werd nog nooit topscorer van zijn land. Quagliarella maakte negentien jaar geleden zijn debuut in de Serie A namens Torino en kwam later ook nog uit voor Udinese, Napoli en Juventus, maar bij Sampdoria blijkt dat Quagliarella een spits is die pas op latere leeftijd echt zijn piek bereikt. Vorig seizoen beleefde hij met 19 goals zijn meest productieve seizoen ooit, dit seizoen gaat hij daar met voorlopig 22 goals al overheen. Dit seizoen werd Quagliarella na Fiorentina-legende Gabriel Batistuta pas de tweede speler in de geschiedenis van de Serie A met goals in elf duels op rij. Bij de fans van Sampdoria kan Quagliarella niet meer stuk, nadat hij dit seizoen ook scoorde in beide edities van de Derby della Lanterna tegen Genoa. Aan stoppen denkt Quagliarella, die vorige maand na negen jaar afwezigheid (trefzeker) terugkeerde in de nationale ploeg van Italië, voorlopig nog niet. ,,Als Sampdoria het niet met me uitmaakt, blijf ik de rest van mijn loopbaan bij haar,” zei hij vorige week na zijn heldenrol in de stadsderby van Genua.