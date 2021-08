Wijnaldum en PSG met dank aan arbitrage eenvoudig langs Strasbourg, hoofdrol Mbappé

Klopp over basis­plaats Van Dijk bij start Premier League: ‘Ik verwacht het wel, maar ik heb geen haast’

12 augustus Liverpool-coach Jürgen Klopp verwacht dat Virgil van Dijk zaterdag in de wedstrijd tegen Norwich City zijn rentree maakt in de Premier League. De Nederlandse verdediger is hersteld van een zware blessure aan een knie en speelde in de voorbereiding al geregeld mee. ,,Het ziet er goed uit”, aldus de Duitse coach. ,,Ik denk dat hij speelt, maar zeker weet ik het nog niet.”