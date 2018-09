Wijnaldum helpt foutloos Liverpool tegen Spurs en wisselvallige Vorm

Rodrigues brengt Galatasa­ray ruim langs koploper

14 september Galatasaray had aan twee minuten in de tweede helft voldoende om Kasimpasa in eigen huis van zich af te schudden. In de Türk Telekom Arena werd het, mede dankzij twee goals van de in Nederland geboren Kaapverdiaan Garry Rodrigues, 5-1.