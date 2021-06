Wijnaldum laat ‘leegte’ achter bij Liverpool: ‘Ik zal hem enorm missen’

Italiaanse voetbalwe­reld in shock na zelfmoord voormalig jeugdspe­ler AC Milan

6 juni De Italiaanse voetbalwereld is in shock nadat Seid Visin, een 20-jarige ex-jeugdspeler van AC Milan, donderdag uit het leven is gestapt. Op zijn begrafenis werd een tekst voorgelezen die Visin twee jaar geleden zelf schreef, waarin hij racisme aanklaagde. ,,Het is als een rotsblok op mijn schouders.” Doelman Gianluigi Donnarumma, ex-ploegmaat van Visin, reageert verslagen.