Wijnaldum laat Van Dijk en 2000 fans op The Kop juichen

Liverpool is door de zege weer gedeeld koploper. Tottenham Hotspur, dat eerder vanavond door goals van Heung-Min Son en Harry Kane met 2-0 won van Arsenal, staat ook op 24 punten na elf duels. Wel heeft de ploeg van José Mourinho een iets beter doelsaldo dan die van Jürgen Klopp. Op woensdag 16 december gaat Spurs op bezoek op Anfield. Tottenham Hotspur speelt volgende week zondag eerst nog de uitwedstrijd bij Crystal Palace, terwijl Liverpool in Londen op bezoek gaat bij Fulham. Het werd dus een mooie avond voor de 2000 toeschouwers op Anfield, die allemaal op The Kop (de befaamde grote tribune achter het doel) zaten. Het ging om 1500 seizoenkaarthouders die geluk hadden bij de loting en 500 mensen (sponsors en zorgmedewerkers) die waren uitgenodigd door de club. Virgil van Dijk zat, zonder mondkapje en met een pet op, op de hoofdtribune. Van Dijk, die afgelopen week al liet weten dat het goed gaat met zijn herstel, kon net als de supporters genieten van een mooie wedstrijd.

Captain Coady de schlemiel bij Wolves

Mohammed Salah maakte na 24 minuten de 1-0 voor Liverpool, na een foutje van Wolves-captain Conor Coady. De 27-jarige verdediger, die in 2012 ooit één duel voor zijn droomclub Liverpool speelde, probeerde zijn oude club kort voor rust een penalty aan te naaien met een overduidelijke schwalbe. De VAR kon na het bekijken van de beelden echter duidelijk zien dat Coady over het been van Sadio Mané duikelde.



Georginio Wijnaldum maakte er in de 58ste minuut na een mooie dribbel met een goed schot 2-0 van, tot grote vreugde van de 2000 fans op The Kop. Zij zagen Joël Matip en Nélson Semedo (eigen goal) daarna ook nog scoren. Niet op de televisie zoals in de afgelopen acht maanden, maar na 271 lange dagen gewoon weer vlak voor hun neus. Voor de volgende thuiswedstrijd, tegen Tottenham Hotspur over tien dagen dus, zullen er weer 2000 andere fans worden ingeloot om naar Anfield te komen. Zij moeten in de 24 uur voor de wedstrijd wel een negatieve uitslag krijgen op een coronatest.