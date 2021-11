Wijnaldum worstelt bij PSG en herkent zich in Messi: ‘Er is niet één speler met wie ik eerder heb gespeeld’

,,Het is een beetje zoals mijn eerste seizoen bij Liverpool, je moet eraan wennen om met elkaar te spelen", stelde Wijnaldum, die in elf van de twaalf Ligue 1-wedstrijden in actie kwam voor Paris Saint-Germain, maar de laatste tijd bepaald niet meer als basisspeler. Waar hij de eerste vier competitieduels nog wel basisklant was, daar verscheen hij in de laatste acht wedstrijden slechts twee keer aan de aftrap. In de drie voorgaande Champions League-wedstrijden begon de Nederlander alleen tegen Club Brugge in de basis, maar toen werd hij in de rust al gewisseld.

,,Ik moet mijn teamgenoten nog beter leren kennen. Er is niet één speler met wie ik eerder heb gespeeld", probeert Wijnaldum naar een verklaring te zoeken. ,,We werken er hard aan om elkaar te leren kennen en te wennen aan het samenspelen. Ik kom uit een team waar we elkaar allemaal kenden en waar ik vijf jaar speelde", aldus de 83-voudig Oranje-international.

Met een plaatsje naast coach Mauricio Pochettino op de persconferentie lijkt Wijnaldum morgen tegen RB Leipzig in elk geval weer eens een basisplek te krijgen. Mede mogelijk gemaakt door het ontbreken van Marco Veratti, die net als Sergio Ramos, Leandro Paredes én Lionel Messi een blessure heeft. ,,Alle teams zijn met Messi sterker", sprak Wijnaldum over het ontbreken van zijn Argentijnse ploeggenoot.

Wijnaldum gaf bovendien aan zich wel te herkennen in Messi: ,,Voor Leo is het net zoals voor mij: hij is net aangekomen en moet zich nog aanpassen aan het team", aldus Wijnaldum, die het daarmee opnam voor Messi, die ook nog niet in een bloedvorm verkeert. ,,Als je een speler als Messi hebt, ben je automatisch sterker. Hopelijk is het verschil zonder hem niet te groot", besloot Wijnaldum, die wel weet wat er nodig is voor PSG om de komende weken beter voor de dag te komen: ,,Ik denk dat het goed is om vaker met elkaar samen te spelen. We moeten in meerdere systemen spelen om de tegenstander in verlegenheid te brengen, daar heb ik zeker geen moeite mee.”

