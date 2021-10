Williams vestigt record met 203 competitieduels op rij voor Athletic Club

Iñaki Williams speelde vanavond zijn 242ste competitieduel voor Athletic Bilbao. Vanavond was hij voor de 203de keer op rij van de partij in een competitieduel in La Liga. De 27-jarige aanvaller uit Bilbao verbrak daarmee het record van Juan Antonio Larrañaga, die 202 duels op rij speelde als verdediger voor Real Sociedad tussen 1987 en 1992. De laatste keer dat Iñaki Williams ontbrak in een competitieduel in La Liga was op 17 april 2016, toen Athletic Club met 0-1 won bij Málaga. Hij was in zijn Spaanse recordreeks 169 basisspeler en fungeerde in 34 duels als invaller.



De ouders van Williams maakte per voet de tocht van Ghana naar Baskenland, waar zij zich eerst vestigden in Pamplona. Williams maakte in 2012 de overstap van Club Deportivo Pamplona naar Athletic Bilbao, de club uit zijn geboortestad. In totaal speelde hij al 304 wedstrijden voor Athletic, waarin hij goed was voor 69 goals en 41 assists. Op 29 mei 2016 speelde hij ook zijn eerste en voorlopig enige interland voor Spanje, toen bondscoach Vicente del Bosque hem een halfuur voor tijd liet invallen voor Marco Asensio bij de oefeninterland tegen Bosnië (3-1 winst) in St. Gallen.