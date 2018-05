WK-arbiter levenslang geschorst om matchfixing

Al Mirdasi heeft bekend dat hij vorige week een van de finalisten in het nationale bekertoernooi via een bericht op zijn mobiele telefoon had benaderd met een voorstel om de uitslag van het duel te manipuleren in ruil voor een flink geldbedrag. De betrokken club maakte meteen melding van de illegale handelswijze van de scheidsrechter. Daarop werd hij door de politie gearresteerd. Zijn telefoon en diverse simkaarten zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.



Al Mirdasi stond sinds 2011 op de internationale lijst van wereldvoetbalbond FIFA. Hij was vorig jaar bij het toernooi om de Confederations Cup in Rusland nog actief.



De bekerfinale, gewonnen door Al Ittihad, stond na de ontmaskering van Al Mirdasi onder leiding van de ervaren Mark Clattenburg, oud-arbiter in de Premier League.