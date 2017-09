WK-duel Zuid-Afrika - Senegal moet over na matchfixing

Zuid-Afrika won vorig jaar op 12 november in Polokwane van Senegal (2-1). Joseph Odartey Lamptey, de Ghanese scheidsrechter van dat duel, is inmiddels voor het leven geschorst. Hij heeft zich volgens de FIFA schuldig gemaakt aan matchfixing. De Afrikaanse bond CAF had Lamptey eerder al voor het leven geschorst. De Ghanees gaf het gastland kort voor rust onder meer een strafschop, omdat de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly hands zou hebben gemaakt. Op tv-beelden was echter duidelijk te zien dat Koulibaly de bal slechts met zijn knie had beroerd.



Als Senegal het duel in november wel wint, maakt het land plots weer een goede kans op het WK van volgend jaar in Rusland. In de poule van Senegal en Zuid-Afrika zitten ook Burkina Faso en Kaap-Verdië.