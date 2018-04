WK-held Götze houdt hoop: 'Ik heb mijn talent niet verloren, integendeel'

'BMI' strijdt tegen degradatie: 'Onze ver­ant­woor­de­lijk­heid is groot'

11:28 Oud-Feyenoorder Bruno Martins Indi beseft maar al te goed dat hij met Stoke City in een cruciale fase van het seizoen is beland. De Nederlandse verdediger staat met zijn Engelse club op de negentiende plek in de Premier League, op vier punten van de veilige zeventiende plaats.