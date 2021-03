WK-kwalificatie: Curaçao ook te sterk voor Cuba

EK onder 21 Nederland­se vleugjes op EK: De spits van Italië zat in Zwolle vooral bij McDonald's en veel PS­V-historie

27 maart Naast Jong Oranje lopen op het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië diverse deelnemers rond met een Nederlandse connectie. Zo schijnt de spits van Italië de McDonalds in Zwolle goed te kennen en liet de bondscoach van Denemarken Peter Bosz de Supermantheorie in zijn filosofie implementeren. In elke groep valt bovendien een vleugje PSV te bespeuren.