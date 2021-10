WK-kwalificatie | Programma voor vanmiddag en vanavond en de stand van zaken in alle groepen

Arnaut Danjuma in team van de week in Spanje, Ossenaar vormt aanvalsli­nie met Luis Suárez en Karim Benzema

5 oktober Arnaut Danjuma heeft afgelopen weekend indruk gemaakt in Spanje. De aanvaller uit Oss was tweemaal trefzeker en zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat zijn club Villarreal met 2-0 won van Real Betis. Zijn goede spel is bekroond met een uitverkiezing in het elftal van de week.