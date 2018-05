'WK spelen na blessure grootste uitdaging in mijn carrière'

,,Het was moeilijk te accepteren omdat ik een goed seizoen draaide. Het was een nieuwe ervaring, maar ik wil dat soort dingen nooit beleven. Zelfs als het goed is om er lering uit te trekken’’, zei in een Facebook-live met Desimpedidos, een online kanaal van voormalig Braziliaans international Kaká.

Neymar trainde deze week voor het eerst weer na zijn blessure. ,,In het begin was ik wat ongerust, maar dat ging beetje bij beetje weg. Ik voelde me goed.’’

Real Madrid

Ondertussen wordt Neymar, die vorig jaar voor 222 miljoen euro Barcelona verruilde voor PSG, nadrukkelijk gelinkt met Real Madrid. Zijn voormalige ploeggenoot Lionel Messi zei gisteren tegen TyC Sports het verschrikkelijk te vinden indien de Braziliaan naar de Koninklijke zou verkassen. ,,Het is oké dat hij bij Barça vertrok want we wonnen de landstitel, de Champions League, maar als hij naar Real Madrid zou gaan zou dat voor mij en voor de Barcelona-fans een klap zijn.’’

