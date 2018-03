WK-stadion Samara nog niet af

De FIFA heeft de organisatoren vandaag gevraagd haast te maken. ,,Er is veel vooruitgang geboekt, maar er is nog steeds ontzettend veel werk te doen. We hadden verwacht dat ze al verder zouden zijn'', aldus FIFA-directeur Colin Smith tegen verslaggevers.



Costa Rica en Servië nemen het op 17 juni tegen elkaar op in Samara. Daarna volgen nog drie groepswedstrijden, een duel in de achtste finales en een wedstrijd in de kwartfinales. Het stadion biedt plaats aan 45.000 mensen.

Smith: ,,Het is belangrijk dat het stadion op tijd wordt opgeleverd, zodat we alle apparatuur die we nodig hebben kunnen installeren en het stadion verder kunnen inrichten.''