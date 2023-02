WK-uitblinker Lionel Messi op FIFA-gala verkozen tot beste speler, ook ‘dankbare’ Virgil van Dijk valt in de prijzen

Met videoLionel Messi is bij het jaarlijkse FIFA-gala in Parijs verkozen tot Speler van het Jaar. De 35-jarige Argentijnse ster zette vorig jaar de kroon op zijn imposante carrière door zijn land naar de wereldtitel te loodsen.

Nadat Messi in Qatar al werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, mag hij daar nu de prestigieuze FIFA-award aan toevoegen. Hij kreeg de voorkeur boven ploeggenoot Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain, die met Frankrijk na een zinderende WK-finale net naast de wereldtitel greep, en Gouden Bal-winnaar Karim Benzema (Real Madrid).

,,Ik heb de droom verwezenlijkt waar ik al zo lang op hoopte. Het is het mooiste wat me in mijn carrière is overkomen. Er zijn maar heel weinig mensen die dat bereiken en ik heb het geluk gehad dat te doen”, zei Messi na de trofee te hebben gekregen uit handen van FIFA-baas Gianni Infantino.

Messi won de FIFA The Best Football Awards, die pas begin 2017 voor het eerst werd uitgereikt, ook in 2020. Toen liet hij in de uitverkiezing Virgil van Dijk achter zich. De afgelopen twee jaar ging de prijs naar Robert Lewandowski, maar de Poolse spits was deze keer niet genomineerd.

Lionel Messi krijgt de prijs uit handen van FIFA_baas Gianni Infantino. Inzet: Virgil van Dijk met zijn gezin.

Scaloni beste trainer

Messi’s landgenoot Emiliano Martínez van Aston Villa, die ook een hoofdrol vertolkte op het WK, werd uitgeroepen tot beste doelman. De Coach van het Jaar werd Lionel Scaloni, bondscoach van Argentinië, die eerder maandag zijn handtekening zette onder een nieuw contract.

Benzema greep dus naast de hoofdprijs, hoewel hij in 2022 de Champions League, de Europese Super Cup en de Spaanse landstitel won. De Franse spits van Real Madrid miste weliswaar het WK vanwege een blessure. Voor Real Madrid was de (verwachte) uitkomst een reden om de verkiezing te boycotten.

Virgil van Dijk kreeg net als Lionel Messi en Kylian Mbappé een plaats in het Wereldelftal van het Jaar.

Virgil van Dijk in Elftal van het Jaar

Messi maakte uiteraard ook deel uit van het Wereldelftal van het Jaar, dat door voetballers vanuit de hele wereld werd samengesteld. Daarin ook plaats voor een Nederlander: Virgil van Dijk werd verkozen tot beste centrale verdediger.

,,Ik ben trots om hier te staan, tussen deze fantastische spelers”, zei de international van Oranje. ,,Het is een interessant en bewogen jaar geweest voor mij. Het vorige seizoen hebben we met Liverpool tot het laatste moment om vier prijzen gestreden. Helaas hebben we ze niet allemaal gewonnen, maar toch. Deze uitverkiezing is bovendien ook een heel mooie beloning.”

,,En ik ben erg dankbaar. Dit is de mooiste erkenning die je kunt krijgen, omdat je door andere spelers verkozen wordt. De spelers die weten wat je dag in en dag uit meemaakt. Dat maakt me trots.”

Wereldelftal van het Jaar: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, João Cancelo; Kevin De Bruyne, Casemiro, Luka Modric; Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappé.

Het Wereldelftal van het Jaar.

Stemmen Koeman en Van Dijk

Namens Nederland mochten bondscoach Ronald Koeman en Oranje-aanvoerder Van Dijk stemmen. Koeman ging voor Messi, Modric en Jude Bellingham. Van Dijk zette Messi ook op een, maar koos vervolgens voor ploeggenoot Mohamed Salah en De Bruyne.