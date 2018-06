WK van 2026 in VS, Canada en Mexico

'Gemiste kans'

De KNVB vindt het jammer dat het WK van 2026 niet in Marokko, maar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. ,,Qua resultaat is het echt een gemiste kans'', zei secretaris-generaal Gijs de Jong. ,,We hadden het Marokko en Afrika gegund. Het voetbal en dus ook de toernooien moeten ook bereikbaar zijn voor kleinere landen en minder welvarende regio's.''



De KNVB liet een dag voor de verkiezing al weten op Marokko te gaan stemmen. ,,We zijn duidelijk geweest voor iedereen'', zei Van Praag. ,,De FIFA, en wij ook, vonden dat ook Marokko een goed en betrouwbaar 'bid' had uitgebracht. Daarnaast wilden we als KNVB loyaliteit tonen met de vele voetballers van Marokkaanse origine die een belangrijke rol spelen in onze competities.''