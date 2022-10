WK voetbal 2022 | Bekijk hier het complete speelschema in Qatar

Ricardo Moniz voelt zich na racisme-statement in de steek gelaten door UEFA: ‘Ik heb niks meer gehoord’

Ricardo Moniz is teleurgesteld in de UEFA. Nadat de Hongaarse voetbalbond de Rotterdamse coach van Zalaegerszegi TE had geschorst na een statement tegen racisme, is hij genegeerd door de Europese voetbalbond. Daardoor ging gisteren het weerzien met zijn voormalige team Ferencváros aan zijn neus voorbij.

