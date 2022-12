WK voetbal 2022 | Programma kwartfinales en de weg naar de finale in Qatar

Portugal treurt om overleden topscorer Fernando Gomes (66)

Voormalig Portugees international Fernando Gomes is op 66-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn voormalige club Porto laten weten. De aanvaller maakte 355 doelpunten in 452 wedstrijden voor Porto. In 1987 won Porto met Gomes in de gelederen de toenmalige Europa Cup 1.

26 november